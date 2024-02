Pour le chef de la diplomatie saoudienne, un État palestinien est la seule voie vers la sécurité régionale

MUNICH, (Reuters) - Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Fayçal bin Farhan, a déclaré samedi que la seule voie vers la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient, y compris en Israël, passait par un État palestinien. Interrogé lors de la Conférence de Munich sur la sécurité au sujet de la normalisation des liens avec Israël, le prince Fayçal a déclaré que le royaume était désormais concentré sur une trêve à Gaza. "Nous nous concentrons sur un cessez-le-feu et sur un retrait israélien de Gaza et nous nous concentrons sur l'accès humanitaire pour la population de Gaza", a-t-il déclaré. L'Arabie saoudite a déclaré à plusieurs reprises qu'elle n'ouvrirait pas de relations diplomatiques avec Israël tant qu'un État palestinien indépendant ne serait pas reconnu. (Reportage de Maha El Dahan et Hatem Maher ; Version française Elizabeth Pineau)