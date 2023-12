Pour Lavrov, l'Occident veut la paix en Ukraine, "car il a échoué face à la Russie"

Crédit photo © Reuters

par Guy Faulconbridge MOSCOU (Reuters) - Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a affirmé jeudi que les Etats-Unis et ses alliés suggéraient à Moscou d'entamer des pourparlers de paix en Ukraine car ils n'ont pas réussi y vaincre les forces russes. Près de deux ans après l'invasion russe en Ukraine, Moscou contrôle près de 17,5% du territoire ukrainien alors que la contre-offensive ukrainienne lancée cette année n'a pas permis à Kyiv de reprendre des territoires majeurs. Il y a des signes d'un changement de stratégie de l'Occident sur l'Ukraine, a déclaré le chef de la diplomatie russe dans une interview accordée à l'agence de presse RIA et à la télévision Rossiya 24. "L'Occident est réellement en train de changer sa stratégie, voire de réfléchir à la clarifier. Car si "la défaite stratégique de la Russie" est une stratégie, excusez-moi de la tautologie, mais la stratégie a considérablement échoué", a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères. Le président russe Vladimir Poutine répète être prêt à discuter d'une paix en Ukraine mais seulement selon ses conditions. Les dirigeants américains pensent que le chef du Kremlin prendra une décision après l'élection présidentielle américaine à la fin de l'année 2024. L'Ukraine, de son côté, a déclaré qu'elle continuera à se battre jusqu'à ce que tous les soldats russes soient expulsés de son territoire défini en 1991, à la chute de l'Union soviétique. (Version française par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)