Pour l'UE, les créanciers sont prioritaires devant les actionnaires d'une banque en difficulté

FRANCFORT, 20 mars (Reuters) - Les autorités de surveillance de l'Union européenne (UE) ont à nouveau recommandé lundi que les actionnaires des banques soient les premiers à essuyer des pertes avant les porteurs d'obligations "Additional Tier 1" lorsqu'une banque est en difficulté. L'autorité de supervision de la Banque centrale européenne, le Conseil de résolution unique et l'Autorité bancaire européenne réagissaient à la décision des autorités suisses de ramener de 17 milliards de dollars à zéro la valeur de ces titres de créances de Credit Suisse dans le cadre de son rachat par UBS. Cette décision, qui a surpris les investisseurs, a provoqué la colère de certains créanciers obligataires qui pensaient être mieux protégés dans le cadre de l'opération de sauvetage. Elle alimente la nervosité sur les marchés financiers lundi avec un plongeon du titre Credit Suisse et un nouveau repli du secteur bancaire en Europe. "Les instruments de fonds propres ordinaires sont les premiers à absorber les pertes, et ce n'est qu'après leur utilisation complète qu'il serait nécessaire de déprécier les fonds propres additionnels de catégorie 1", ont déclaré les autorités de surveillance de l'UE dans un communiqué commun rappelant le cadre établi après la crise financière de 2008. "Cette approche a été appliquée de manière cohérente dans les cas précédents et continuera à guider les actions du Conseil de résolution unique et l'autorité de supervision de la BCE dans les interventions de crise", ont-elles ajouté. "Les obligations 'Additional Tier 1' sont et resteront une composante importante de la structure de capital des banques européennes", est-il précisé. (Francesco Canepa, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)