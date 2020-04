Pour l'OMC, la chute du commerce mondial pourrait atteindre 32%

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Le commerce mondial risque de subir cette année une chute pire encore que celle enregistrée pendant la crise financière de 2008-2009 en raison de l'épidémie de coronavirus mais il devrait rebondir l'an prochain, à condition que les Etats coopèrent, a déclaré mercredi l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Elle prévoit une baisse de 13% à 32% du commerce de biens, une fourchette dont la largeur reflète l'incertitude actuelle quant à l'impact de la crise sanitaire qui touche la quasi-totalité des pays de la planète.

"Les chiffres sont mauvais, c'est indéniable", a déclaré Roberto Azevêdo, le directeur général de l'OMC, cité dans un communiqué. "Mais une relance rapide et vigoureuse est possible. Les décisions prises aujourd'hui détermineront la forme de la reprise et les perspectives de croissance mondiale."

Il a souligné l'importance de laisser les marchés ouverts et de veiller à éviter des incertitudes afin de favoriser les investissements.

"Et si les pays travaillent la main dans la main, nous aurons une croissance beaucoup plus rapide que si chacun agit seul", a-t-il ajouté.

Pour 2021, l'organisation internationale basée à Genève dit tabler sur un rebond de 21% à 24% des échanges et elle explique que l'ampleur de la reprise dépendra pour une bonne part de la durée de l'épidémie et de l'efficacité des mesures mises en oeuvre pour limiter son impact économique.

L'OMC a confirmé que l'année 2019 s'était soldée par une baisse de 0,1% des échanges, conséquence des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et du ralentissement de la croissance mondiale.

En octobre, l'organisation prévoyait une croissance de 2,7% du commerce mondial en 2020 après +1,2% attendu alors pour 2019.

Les échanges de services ne sont pas pris en compte dans les prévisions de l'OMC mais elle estime qu'ils pourraient être plus durement touchés encore que les échanges de biens en raison des restrictions imposées aux transports et au tourisme.

(Philip Blenkinsop, version française Henri-Pierre André et Marc Angrand)