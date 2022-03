Pour Borrell, la Russie ne veut pas de cessez-le-feu en Ukraine pour l'instant

MADRID, 24 mars (Reuters) - Les autorités russes n'ont pas l'intention de négocier un cessez-le-feu en Ukraine pour l'instant parce que leurs troupes sur le terrain n'ont pas atteint leurs objectifs militaires, a estimé jeudi le haut représentant de l'Union européenne (UE) pour les Affaires extérieures, Josep Borrell.

"Pour l'instant, la Russie ne veut pas négocier quoi que ce soit: ce qu'elle veut c'est occuper le terrain", a-t-il déclaré lors d'une interview sur la chaîne de télévision espagnole TVE.

"La Russie veut encercler la côte sud de l'Ukraine jusqu'à la frontière avec la Moldavie (à l'ouest-NDLR) et priver l'Ukraine de son accès à la mer Noire. Elle ne veut négocier sérieusement que lorsqu'elle aura sécurisé sa position de force", a-t-il expliqué.

Alors que les dirigeants des pays occidentaux se réunissent ce jeudi à Bruxelles pour trois sommets (Otan, G7 et UE) en présence du président des Etats-Unis Joe Biden, Josep Borrell a également précisé que l'UE et ses alliés continueraient de livrer de l'aide militaire à l'armée ukrainienne.

"C'est crucial parce que tout va se jouer dans les deux semaines qui viennent", a-t-il observé.

L'invasion de l'Ukraine, lancée il y a exactement un mois, est toujours décrite à Moscou comme une "opération militaire spéciale" visant à démilitariser et à "dénazifier" le pays. (Reportage by Inti Landauro et Christina Thykjaer ; version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)