Pour 53,5% des personnels de la BCE, Lagarde n'est pas la présidente idoine

Pour 53,5% des personnels de la BCE, Lagarde n'est pas la présidente idoine













par Francesco Canepa FRANCFORT, 22 janvier (Reuters) - Les personnels de la Banque centrale européenne (BCE) estiment à 53,5% que Christine Lagarde n'est pas la bonne personne pour diriger l'institution, selon un sondage du syndicat les représentant (IPSO) rendu public lundi. Le taux de confiance en la direction de la BCE est en baisse par rapport à la précédente enquête réalisée il y a un an, avec 59% des personnes interrogées exprimant une opinion négative contre 40% en 2023, selon les données de l'International and european public services organisation. L'ancienne ministre française Christine Lagarde a pris ses fonctions à la tête de la BCE en septembre 2019 pour un mandat de huit ans, après avoir dirigé le Fonds monétaire international (FMI). Près de 64% des quelque 1.100 personnes interrogées estiment que Christine Lagarde n'a pas amélioré la réputation de la BCE. Elles sont 53,5% à considérer que Christine Lagarde n'est pas la personne idoine pour la BCE, contre 22,8% qui jugent le contraire - 23,8% des personnes interrogées se déclarent sans opinion. Un score sans précédent, selon IPSO, qui note que les prédécesseurs de Christine Lagarde, Jean-Claude Trichet et Mario Draghi, recueillaient une majorité d'opinions positives. Selon l'enquête IPSO, les principaux sujets de préoccupation des personnels sont les conditions de travail et les salaires. La BCE emploie plus de 3.500 personnes qui élisent neuf délégués du personnel. Six d'entre eux émanent des rangs de l'IPSO. Un porte-parole de la BCE a dénoncé une étude biaisée. La présidence de la BCE est "concentrée sur son mandat et a mis en oeuvre des politiques pour répondre à des événements sans précédent ces dernières années, comme la pandémie (de Covid) et les guerres", a-t-il souligné. (Version française Sophie Louet, édité par Blandine Hénault)