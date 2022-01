Portugal: Une cyberattaque frappe les médias du groupe Impresa

LISBONNE (Reuters) - Les sites internet de l'un des plus grands journaux portugais et d'une importante chaîne télévisée du pays, tous deux détenus par le conglomérat médiatique Impresa, étaient hors-service lundi après avoir été victimes d'une cyberattaque pendant le week-end.

Le journal Expresso et la chaîne de télévision SIC ont déclaré que l'incident avait été signalé à l'agence de police judiciaire (PJ) et au Centre national de cybersécurité (CNCS) et indiqué qu'ils porteraient plainte.

Les cyberpirates présumés, qui se font appeler Lapsus$ Group, ont publié un message sur les sites en disant que des données internes seraient divulguées si le groupe Impresa ne payait pas une rançon. Leur adresse électronique et coordonnées Telegram étaient inclues dans le message.

Le groupe n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Lapsus$, qui dit avoir obtenu l'accès au compte Amazon Web Services d'Impresa, a également envoyé un courrier électronique de "phishing" ("hameçonnage", l'envoi de courriels trompeurs à des fins de piratage) aux abonnés d'Expresso et a utilisé le compte Twitter vérifié du journal.

Le même groupe est soupçonné d'avoir piraté le mois dernier le site internet du ministère de la Santé du Brésil, rendant plusieurs systèmes hors-service, dont un contenant des informations sur le programme national de vaccination et un autre utilisé pour émettre des certificats de vaccination numériques.

Lino Santos, le coordinateur de CNCS, a dit au journal Observador que c'était la première fois que le groupe Lapsus$ lançait une attaque au Portugal.

Hors ligne depuis dimanche, les sites d'Expresso et de SIC affichent un message indiquant qu'ils sont "temporairement indisponibles" suite à l'attaque et qu'ils reviendront "dès que possible".

Les deux médias, qui publient leurs articles sur leurs réseaux sociaux, ont qualifié le piratage d'"attaque sans précédent contre la liberté de la presse à l'ère numérique".

(Reportage Catarina Demony; version française Elena Vardon, édité par Blandine Hénault)