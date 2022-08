Portugal/Sécheresse: Des municipalités priées d'augmenter les tarifs de l'eau et de suspendre le nettoyage des rues

LISBONNE (Reuters) - Le gouvernement portugais a recommandé à 43 municipalités d'augmenter temporairement le prix de l'eau pour leurs plus gros consommateurs et de suspendre le nettoyage des rues et l'arrosage des parcs et jardins publics en raison de la sécheresse sans précédent qui sévit dans le pays.

Le ministre de l'Environnement, Duarte Cordeiro, a dit mercredi soir que, sur les 61 barrages du pays, dix sont dans une situation critique, le volume d'eau stocké étant inférieur à 20% de leur capacité.

Si le pays dans son ensemble dispose de suffisamment d'eau dans ses réservoirs pour deux ans de consommation, les dix barrages en question n'en ont pas assez pour un an, a déclaré le ministre.

Ces barrages approvisionnent 40 municipalités du nord et du centre du pays, et trois se trouvent dans l'Algarve, zone touristique du sud du Portugal.

Le gouvernement recommande ainsi aux 43 municipalités concernées d'augmenter le prix de l'eau pour les familles et les entreprises qui consomment plus de 15 mètres cubes d'eau par mois.

Les municipalités sont également appelées à "suspendre temporairement les utilisations non essentielles de l'eau, à savoir le nettoyage des rues et l'arrosage des espaces verts, ainsi que les fontaines décoratives et piscines ", a-t-il précisé.

"Il existe toujours la possibilité légale pour le gouvernement d'adopter des mesures ayant plus de force que des recommandations, bien que cela ne soit pas nécessaire pour le moment", a-t-il ajouté, affirmant que les municipalités étaient prêtes à agir.

