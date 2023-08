Portugal : Plus de 1.000 personnes évacuées face aux feux de forêt

Crédit photo © Reuters

ODEMIRA (Reuters) - Des centaines de pompiers luttaient mardi pour éteindre des feux de forêt dans le sud du Portugal qui ont dévasté des milliers d'hectares de terres et forcé l'évacuation d'environ 1.400 personnes. Plus de 850 soldats du feu, aidés de six avions bombardiers d'eau, sont mobilisés pour lutter contre l'incendie qui s'est déclaré samedi dans la municipalité d'Odemira (Alentejo), et qui s'est propagé au sud vers l'Algarve, une des régions les plus touristiques du pays. Des températures élevées et des vents forts compliquent la tâche des pompiers face à des flammes qui ont détruit 6.700 hectares de terre. Jose Ribeiro, commandant de l'autorité d'urgence et de la protection civile, a déclaré que les conditions météorologiques resteraient un défi et qu'il y avait encore "beaucoup de travail" avant de mettre fin à l'incendie. "C'est une situation inquiétante", a déclaré Jose Ribeio lundi lors d'un point presse. Un autre foyer s'est déclaré à Monchique, une zone montagneuse verdoyante en Algarve qui a connu un incendie en 2018 et qui est prisée des touristes. Au total, 19 villages, dont un à Monchique, quatre hébergements touristiques et un camping ont dû être évacués par précaution et plusieurs routes ont été bloquées, selon les autorités. Les autorités portugaises ont affirmé que plus de 120 municipalités, dont la capitale Lisbonne, étaient menacées par les incendies. Les pays du sud de l'Europe comme le Portugal, l'Italie ou la Grèce font face cet été à des températures caniculaires en pleine période touristique que les scientifiques attribuent au réchauffement climatique. (Reportage par Catarina Demony, Miguel Pereira et Pedro Nunes; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)