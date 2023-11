Portugal : Le Premier ministre démissionne après une enquête pour corruption

Crédit photo © Reuters

par Catarina Demony et Andrei Khalip LISBONNE (Reuters) - Le Premier ministre portugais Antonio Costa a annoncé mardi sa démission, quelques heures après que les procureurs ont placé en détention son secrétaire général dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de corruption dans l'attribution de concessions d'exploration de lithium et de production d'hydrogène. Antonio Costa, visé selon les procureurs par une enquête distincte, a effectué cette annonce lors d'une allocution télévisée après avoir rencontré le président Marcelo Rebelo de Sousa. Il a dit avoir la conscience tranquille et être "pleinement disponible pour coopérer" avec la justice, tout en indiquant qu'il ne tenterait pas de briguer un quatrième mandat comme chef du gouvernement. "La dignité des fonctions de Premier ministre n'est pas compatible avec un quelconque soupçon sur son intégrité, sa bonne conduite et encore moins avec le soupçon de la pratique d'un quelconque acte criminel", a-t-il déclaré. Il appartient désormais au président de décider s'il autorise les socialistes d'Antonio Costa, majoritaires au Parlement, à former un nouveau gouvernement ou de dissoudre le Parlement et d'annoncer des élections anticipées. Le Parlement est censé voter ce mois-ci le budget 2024. Antonio Costa restera en fonction jusqu'à la décision de Marcelo Rebelo de Sousa, qui a convoqué les partis politiques représentés au Parlement pour des consultation mercredi. Ce scandale de corruption présumée vient s'ajouter à la controverse liée à la compagnie aérienne publique TAP en janvier dernier qui a alors poussé des membres du gouvernement à la démission. L'opposition a réclamé la démission de l'ensemble du gouvernement Costa. Le parquet a indiqué dans la journée que cinq personnes ont été placées en détention dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de corruption dans l'attribution de concessions d'exploration de lithium et de production d'hydrogène. Parmi elles, a-t-il précisé dans un communiqué, figurent Vitor Escaria, le secrétaire général du gouvernement Costa, et un consultant en affaires. Le ministre de l'Infrastructure, Joao Galamba, et le président de l'agence environnementale APA, Nuno Lacasta, sont officiellement des suspects et comparaîtront devant un juge, a fait savoir le parquet. Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès des services de Joao Galamba et d'APA. D'après les procureurs, les suspects se sont servis du nom et de l'autorité d'Antonio Costa pour "débloquer des procédures" liées aux contrats incriminés. La Cour suprême va enquêter sur la possible implication de Costa dans ces contrats. Plus d'une quarantaine de perquisitions ont été menées dans la journée dans plusieurs bâtiments gouvernementaux, a déclaré le parquet. (Reportages Catarina Demony, Andrei Khalip, Sergio Goncalves et Patricia Rua, version française Kate Entringer et Jean Terzian, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)