Portugal: Le Premier ministre démissionne après une enquête pour corruption

Crédit photo © Reuters

LISBONNE (Reuters) - Le Premier ministre portugais, Antonio Costa, a démissionné mardi à la suite d'une enquête contre son gouvernement portant sur des soupçons de corruption dans l'attribution de concessions d'exploration de lithium et de production d'hydrogène. Plus tôt dans la journée de mardi, les procureurs ont désigné le ministre de l'Infrastructure, Joao Galamba, comme suspect officiel et ont placé en détention le chef de cabinet d'Antonio Costa. L'opposition a exigé la démission immédiate du gouvernement. Le Premier ministre, qui a annoncé sa décision lors d'une allocution télévisée après avoir rencontré le président Marcelo Rebelo de Sousa, a dit avoir la conscience tranquille et être "pleinement disponible pour coopérer" avec la justice. "La dignité des fonctions de Premier ministre n'est pas compatible avec un quelconque soupçon sur son intégrité, sa bonne conduite et encore moins avec le soupçon de la pratique d'un quelconque acte criminel", a déclaré Antonio Costa à la presse. (Reportages Catarina Demony, Andrei Khalip, Sergio Goncalves et Patricia Rua, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)