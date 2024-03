Portugal : Le centre droit victorieux des législatives, grimpée de l'extrême droite

par Sergio Goncalves, Catarina Demony et David Latona LISBONNE (Reuters) - Le Parti socialiste a concédé la défaite lors des élections législatives de dimanche au Portugal, devancé de très peu par l'Alliance démocratique (centre droit), tandis que la formation d'extrême droite Chega a confirmé son essor et pourrait avoir un rôle à jouer dans la formation du gouvernement. Après dépouillement de la quasi-totalité des bulletins, l'AD et le PS étaient séparés de seulement 438 votes, virtuellement à égalité avec 28,7% des voix, mais le parti de centre droit a obtenu trois sièges conservateurs distincts dans la région de Madère, portant à au moins 77 son total, contre 74 aux socialistes. En concédant la défaite face à l'AD, le chef de file du PS, Pedro Nuno Santos, a éteint d'éventuels doutes sur l'issue du scrutin, en dépit d'une remontée en fin du dépouillement. A lire aussi... Au pouvoir depuis fin 2015, le PS était donné battu par l'AD dans la plupart des sondages depuis que le Premier ministre socialiste Antonio Costa a démissionné en novembre dernier du fait d'une enquête pour corruption. Pedro Nuno Santos a dit vouloir que le PS mène l'opposition, ajoutant que ce rôle ne pouvait revenir à Chega. Donné troisième du scrutin avec 18% des suffrages, Chega ("Assez", en portugais) devrait obtenir 46 sièges au Parlement, qui en compte 230. Il s'agit pour la formation d'extrême droite d'un score ayant presque triplé par rapport au précédent scrutin en 2022. Si l'ensemble de la droite disposerait ainsi d'une majorité parlementaire, le chef de file de l'AD, formation modérée, a exclu jusqu'à présent toute négociation avec Chega. Luis Montenegro, avocat de 51 ans, a répété sa position à l'issue des résultats. Le chef de file de Chega, Andre Ventura, a pour sa part déclaré aux journalistes que le scrutin "a clairement montré que les Portugais veulent un gouvernement de l'AD avec Chega". La formation d'extrême droite a fait campagne sur un message 'anti-establishment', promettant de "faire le ménage" face à la corruption et exprimant son hostilité à l'égard de l'immigration qu'il dénonce comme "excessive". Perçue par de nombreux électeurs comme un problème endémique, la corruption a été l'un des thèmes majeurs de la campagne dans le pays le plus pauvre d'Europe, de même que la crise du logement, le coût élevé de la vie et la dégradation des services de santé. (Reportage Sergio Goncalves et Catarina Demony; version française Nicolas Delame et Jean Terzian)