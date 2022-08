Portugal : La ministre de la Santé démissionne

LISBONNE, 30 août (Reuters) - La ministre portugaise de la Santé, Marta Temido, a démissionné mardi de ses fonctions alors qu'elle était sous le feu des critiques pour avoir décidé la fermeture temporaire cet été de services hospitaliers d'obstétrique, faute d'effectifs suffisants.

Cette mesure, qui a notamment affecté les services d'urgence des maternités, a contraint à des transferts délicats de patientes entre hôpitaux.

Dans un communiqué, la ministre, nommée en octobre 2018 et l'une des plus populaires du gouvernement, explique qu'elle "a réalisé ne plus remplir les conditions pour rester en fonction".

Le Premier ministre Antonio Costa a indiqué dans un communiqué avoir accepté la démission de Marta Temido et a remercié la ministre pour son action, notamment pour l'organisation de la campagne de vaccination contre le COVID-19.

Selon les médias portugais, une femme enceinte a succombé samedi dernier à un arrêt cardiaque à Lisbonne, alors qu'on la transférait de l'hôpital San Maria, faute de place dans son service de néonatalogie, vers un autre établissement de la capitale. (Reportage Sergio Goncalves, version française Diana Mandiá, édité par Sophie Louet)