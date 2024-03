Portugal: Des législatives à l'issue incertaine, l'extrême droite à l'affût

Crédit photo © Reuters

par Andrei Khalip LISBONNE (Reuters) - Plus de neuf millions de Portugais sont appelés aux urnes dimanche pour des élections législatives anticipées à l'issue incertaine qui pourraient placer l'extrême droite en position d'arbitre. Le scrutin, prévu initialement en octobre 2026, a été convoqué en raison de la démission en novembre dernier du Premier ministre socialiste Antonio Costa, dont le nom a été cité dans une enquête pour corruption relative à l'attribution de contrats énergétiques. Antonio Costa, dont le chef de cabinet a notamment été arrêté et un ministre mis en examen, a toujours nié toute malversation et n'a jamais fait l'objet d'une inculpation. A lire aussi... Le dossier du ministère public s'est ensuite "dégonflé", les charges initiales de corruption ayant été commuées en "trafic d'influence" dans l'attribution, notamment, de concessions d'exploration de lithium, dont le Portugal est le principal producteur en Europe. Les électeurs doivent renouveler les 230 sièges de l'Assemblée de la République, avec une majorité absolue fixée à 116 députés. Lors des précédentes législatives, en janvier 2022, les socialistes avaient remporté la majorité absolue, avec plus de 41% des suffrages. L'affaire des contrats a depuis laissé des traces. Dans les derniers sondages, les socialistes, désormais emmenés par Pedro Nuno Santos, un économiste de 46 ans, sont crédités de moins de 30% des intentions de vote, juste derrière la coalition de centre-droit de l'Alliance démocratique (AD) de Luis Montenegro, avocat de 51 ans. L'Alliance démocratique, qui regroupe le Parti social-démocrate (PSD), le Parti populaire (PP) et le Parti populaire monarchiste (PPM), n'est pas assurée d'obtenir la majorité absolue, selon les enquêtes d'opinion. Ce scénario incertain - quelque 20% des personnes interrogées n'ont pas encore fait leur choix selon plusieurs enquêtes - profite au parti d'extrême droite Chega ("Assez", en portugais), dirigé par André Ventura, un ancien séminariste de 41 ans devenu commentateur sportif à la télévision. Ce dernier, qui avait recueilli 7% des voix en 2022, est crédité de 15% à 20% des intentions de vote. Il prône notamment le rétablissement de la peine de mort, l'instauration de la castration chimique pour les coupables de viol en récidive et une "tolérance zéro" pour l'immigration clandestine. (Version française Sophie Louet, édité par Kate Entringer)