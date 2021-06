Portés par leurs stars, les Clippers réagissent face au Jazz

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Les Los Angeles Clippers étaient déjà dos au mur cette nuit au moment de recevoir Utah sur leur parquet du Staples Center. Après deux revers dans le money time pour débuter les demi-finales de conférence, les hommes de Tyronn Lue devaient réagir, et cela a été fait. C'est tout d'abord grâce à un Paul George bien réveillé (30 points au total) que les Californiens ont pu prendre l'avantage rapidement contre le Jazz. Devant de 15 points à la pause, les Clippers ont ensuite pu compter sur leur cyborg Kawhi Leonard. Ce dernier, auteur d'un début de match discret, a pris le relais et compilé 34 points mais aussi 12 rebonds et 5 passes, le tout à plus de 58% de réussite au tir. En face, Donovan Mitchell a bien tenté de lui répondre avec 30 points mais ce ne fut pas suffisant, d'autant que l'arrière du Jazz n'a pas pu finir la rencontre en raison d'une alerte à la cheville droite. Score final 132-106 pour LA, qui revient à 1-2 dans la série.