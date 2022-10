Porsche dépasse Volkswagen comme constructeur automobile le mieux valorisé d'Europe

BERLIN (Reuters) - Porsche se hisse jeudi à la tête du classement des constructeurs automobiles ayant la plus grande capitalisation en Europe, détronant ainsi Volkswagen, sa maison-mère, une semaine seulement après son introduction en Bourse. L'action Porsche était passée lundi sous son prix d'introduction fixé à 82,50 euros dans le sillage d'une baisse générale des marchés avec les craintes de récession.

Mais elle est remontée à 93 euros ce mercredi, conférant à la marque de voitures de luxe une capitalisation boursière de 85 milliards d'euros.

La Porsche dépasse Volkswagen, à 77,7 d'euros. Mercedes-BenzDE> arrive en troisième position des constructeurs automobiles européens avec une capitalisation de 57,2 milliards d'euros, suivi de avec 47,5 milliards d'euros et de Stellantis avec 39,7 milliards. "Les chiffres sur l'inflation en Europe et aux Etats-Unis, les récentes inquiétudes concernant l'approvisionnement énergétique en Europe et l'escalade de la guerre en Ukraine jeudi dernier ont entraîné des fluctuations qui ont rendu nécessaires des mesures de stabilisation à petite échelle", a déclaré un porte-parole de Volkswagen. Jusqu'à 14,85 millions d'actions d'une valeur totale de 1,2 milliard d'euros sont disponibles via l'option de surallocation dans les quatre semaines suivant l'introduction, à titre de mesure de stabilisation.

(Reportage Victoria Waldersee à Berlin, Alexander Huebner à Munich, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)