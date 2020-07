Pompili pour un moratoire sur l'implantation d'entrepôts d'e-commerce

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, s'est prononcée jeudi en faveur d'un moratoire de "quelques mois" sur l'implantation d'entrepôts de commerce en ligne en France, le temps de mener une mission parlementaire sur le sujet.

La ministre nouvellement nommée, qui avait signé une pétition en ce sens fin juin quand elle n'était alors que députée La République en marche, a précisé sur France Inter que cette mesure ne saurait être considérée comme hostile au géant mondial Amazon, qui a plusieurs projets d'implantation en France à court et moyen termes.

"Ce n'est pas une arme anti-Amazon. Simplement on doit avoir un modèle de développement qui puisse permettre de la vente en ligne, parce que les gens le demandent, mais c'est aussi les petits commerçants, les artisans, la vie dans nos villages, notre culture qu'il faut aussi qu'on préserve. Et tout cela doit se faire en même temps", a déclaré l'ancienne militante des Verts ayant choisi de suivre Emmanuel Macron à la dernière élection présidentielle.

"Ce que je souhaite - j'en ai parlé avec (le ministre de l'Economie) Bruno Le Maire - c'est qu'on aboutisse à un moratoire, qu'on prenne le temps de réfléchir deux secondes à comment on va organiser tout ça", a poursuivi Barbara Pompili.

"Je souhaite qu'on ait un parlementaire en mission pendant quelques mois qui mette tout cela à plat, qui regarde les problèmes d'artificialisation des sols, les problèmes d'emplois, les problèmes de développement des territoires et qu'après on prenne des décisions. C'est la meilleure manière de faire, plutôt qu'une fuite en avant non maîtrisée", a-t-elle ajouté.

(Elizabeth Pineau)