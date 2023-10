Pologne : Tusk appelle à une décision rapide sur la formation d'un gouvernement

Pologne : Tusk appelle à une décision rapide sur la formation d'un gouvernement













(Reuters) - Le président polonais doit prendre une décision rapide concernant la formation d'un gouvernement, a déclaré mardi Donald Tusk, chef de file de la Coalition civique (KO), après que les résultats officiels des élections ont confirmé une majorité de sièges remportés par les partis d'opposition pro-européenne. "Je lance un appel passionné au président, les gens attendent les premières décisions, nous demandons donc au président des décisions énergiques et rapides", a déclaré Donald Tusk dans une déclaration diffusée sur le réseau social X (ex-Twitter). Les trois principaux groupes d'opposition, le KO, Troisième Voie de centre-droit et la Nouvelle Gauche se préparent à des pourparlers de coalition après que les résultats ont montré que le parti nationaliste Droit et Justice (PiS) au pouvoir a perdu sa majorité. "Dans les prochains jours, après l'annonce des résultats (définitifs), nous discuterons", a déclaré Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, l'un des dirigeants de Troisième Voie. La commission électorale a confirmé mardi que le PiS restait le principal parti de la chambre basse du parlement, la Sejm, avec 35,38% des voix, soit environ 190 sièges sur les 460 que compte la chambre. Le KO de Tusk a obtenu 30,70% des voix, Troisième voie 14,40%, et Nouvelle Gauche 8,61%, d'après les chiffres officiels. La Confédération d'extrême droite a obtenu 7,16% des voix. KO, Troisième voie et la Nouvelle gauche disposeront ensemble d'environ 250 sièges, ce qui leur permettra de former un gouvernement de coalition stable. Toutefois, cette perspective pourrait ne pas se concrétiser avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Aucun parti n'ayant manifesté sa volonté de rejoindre un gouvernement dirigé par le PiS, le parti nationaliste de Jaroslaw Kaczynski semble avoir peu de chances d'obtenir un troisième mandat. (Reportage Pawel Florkiewicz et Anna Wlodarczak-Semczuk ; avec la contribution de Karol Badohal et Alan Charlish ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)