Pologne : Séance très attendue au Parlement, où Donald Tusk devrait être nommé Premier ministre

VARSOVIE (Reuters) - L'ancien président du Conseil européen, Donald Tusk, devrait être nommé Premier ministre de Pologne lundi, lors d'une séance parlementaire qui promet de captiver la nation. Dernièrement, certaines séances parlementaires ont attiré plus d'un million de téléspectateurs sur la chaîne YouTube de la chambre, qui a atteint 439.000 abonnés dimanche. Un cinéma de Varsovie a décidé de diffuser la séance de lundi sur grand écran. Le parti nationaliste Droit et Justice (PiS) du premier ministre sortant Mateusz Morawiecki est arrivé en tête des élections et le président Andrzej Duda, un allié du PiS, lui a donné l'opportunité de tenter de former un gouvernement. Il n'est toutefois pas donné gagnant d'un vote de confiance organisé lundi : Mateusz Morawiecki ne dispose pas de la majorité, et tous les autres partis ont exclu de travailler avec le PiS. S'il perd le vote, le travail de sélection d'un nouveau Premier ministre incombera au parlement, où Donald Tusk bénéficie du soutien d'une nette majorité. Il s'adressera alors à l'assemblée mardi. Les élections polonaises d'octobre ont marqué le retour de la Pologne dans le courant européen après huit années de règne du PiS, accusé d'avoir sapé l'indépendance des tribunaux, transformé les médias publics en un réseau de propagande et attisé les discriminations contre les minorités telles que les immigrés et la communauté LGBTQ+. (Reportage Alan Charlish et Pawel Florkiewicz ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)