Pologne : Manifestation pro-LGBTQ pour demander une équité des droits

VARSOVIE (Reuters) - Des dizaines de milliers de personnes ont défilé samedi dans la capitale polonaise Varsovie pour demander l'équité pour les personnes LGBTQ, à l'approche d'élections législatives prévues à l'automne pour lesquelles la question des droits LGBTQ pourrait s'avérer centrale. Au cours des précédentes campagnes électorales, le parti nationaliste au pouvoir, Droit et Justice (PiS), s'est opposé à ce qu'il a décrit comme une "idéologie LGBTQ". Des activistes s'attendent à ce que le PiS se servent à nouveau de la question du mariage homosexuel ou des droits LGBTQ pour mobiliser l'électorat conservateur. "Nous savons que le PiS peut se servir de cet argumentaire à l'heure actuelle (...) C'est pour cela que nous voulons montrer que la diversité, les droits des minorités, signifient que l'Europe est ouverte, que l'Europe est tolérante", a déclaré le maire de la ville en amont du rassemblement. "Varsovie est comme cela, et la Pologne le sera aussi", a ajouté Rafal Trzaskowski lors d'une conférence de presse. (Reportage Agnieszka Pikulicka-Wilczewska, Alan Charlish et Kuba Stezyki; version française Jean Terzian)