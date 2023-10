Pologne : L’opposition pro-européenne s’apprête à évincer les nationalistes au pouvoir

Crédit photo © Reuters

VARSOVIE (Reuters) - Les Polonais se sont réveillés lundi sans savoir si les dernières élections déboucheront sur un nouveau gouvernement, le parti nationaliste au pouvoir semblant ne pas avoir obtenu la majorité parlementaire, ce qui ouvre potentiellement la voie à une prise de pouvoir par les partis d'opposition. Le parti au pouvoir en Pologne, Droit et Justice (PiS), est arrivé en tête des élections législatives, sans pour autant obtenir de majorité claire, selon un sondage réalisé à la sortie des bureaux et publié lundi. Un sondage Ipsos publié par Polsat News donne au PiS 36,6% des voix, tandis que la Coalition civique (KO) arrive en deuxième position avec 31%, la Troisième Voie de centre-droit est troisième avec 13,5%, la Nouvelle Gauche obtient 8,6% et la Confédération d'extrême droite 6,4%. Le chef de file de la KO, Donald Tusk, 66 ans, ancien président du Conseil européen, a manifesté sa joie après l'annonce des premiers résultats des sondages de sortie des urnes. "La démocratie a gagné (...) C'est la fin du gouvernement du PiS", a-t-il déclaré aux membres du parti. Toutefois, si les résultats officiels confirment les sondages de sortie des urnes, Donald Tusk et ses alliés du centre-droit, de la Troisième Voie et de la Nouvelle Gauche pourraient devoir attendre des semaines, voire des mois, avant d'être en mesure de former un gouvernement. Le chef du PiS, Jaroslaw Kaczynski, 74 ans, a déclaré aux responsables réunis au siège du parti dans le centre de Varsovie qu'il n'était pas certain que le résultat de dimanche se traduise par un nouveau mandat. "Nous devons garder l'espoir que nous soyons au pouvoir ou dans l'opposition, notre projet se poursuivra (...) Nous ne laisserons pas la Pologne perdre (...) le droit de décider de son propre destin". Depuis son arrivée au pouvoir en 2015, le PiS a été accusé de saper les contrôles et les équilibres démocratiques, de politiser les tribunaux, d'utiliser les médias publics pour diffuser sa propre propagande et d'attiser l'homophobie. Le PiS rejette ces accusations et nie vouloir quitter l'UE. Le parti affirme que ses réformes visent à rendre le pays et son économie plus équitables tout en supprimant les derniers vestiges du communisme. Il a construit son soutien sur des aides sociales généreuses, et affirme que les partis rivaux y mettront fin. (Reportage Pawel Florkiewicz et Alan Charlish, version française Augustin Turpin)