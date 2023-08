Pologne : Les élections législatives auront lieu le 15 octobre

Pologne : Les élections législatives auront lieu le 15 octobre













VARSOVIE, 8 août (Reuters) - Les élections législatives polonaises se dérouleront le 15 octobre, a annoncé mardi le président Andrzej Duda sur le réseau social X, anciennement Twitter. L'issue du scrutin sera observée de près à Bruxelles, alors que l'Union européenne a entamé un bras de fer avec Varsovie sur les questions de l'état de droit et de l'immigration notamment, même si les désaccords ont été un peu mis en sourdine depuis le début de la guerre en Ukraine. Selon les enquêtes d'opinion, le parti nationaliste Droit et Justice (PiS) au pouvoir devance d'une courte tête le principal parti d'opposition, Plateforme civique. Il ne semble cependant pas en mesure d'obtenir la majorité absolue, ce qui pourrait le pousser à former une coalition avec l'extrême droite. (Rédigé par Alan Charlish, version française Tangi Salaün, édité par Jean-Stéphane Brosse)