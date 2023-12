Pologne : Les dirigeants des médias publics limogés

Crédit photo © Reuters

VARSOVIE (Reuters) - Le nouveau gouvernement polonais dirigé par Donald Tusk a annoncé mercredi le limogeage des patrons de la télévision, de la radio et de l'agence de presse publiques polonaises PAP, accusés d'avoir transformé ces médias en "outils de propagande" au service de l'ancien pouvoir conservateur. Le ministère de la Culture a également décidé de supprimer la chaîne d'information continue TVP Info, qui a cessé d'émettre, remplacée par la première chaîne publique. La coalition du Premier ministre Donald Tusk s'est engagée à promouvoir une approche des médias plus pluraliste et à créer de nouvelles chaînes. "La fin de TVPiS. TVP Info a été éteinte", a déclaré la Plate-forme civique (PO) - le plus grand parti au sein du nouveau gouvernement - sur le réseau social X. Mardi, le Parlement polonais a adopté une motion appelant "toutes les autorités de l'État à prendre immédiatement des mesures visant à rétablir l'ordre constitutionnel en ce qui concerne l'accès des citoyens à des informations fiables et le fonctionnement des médias publics". Des responsables du parti Droit et Justice (PiS) , au pouvoir pendant huit ans avant sa défaite aux élections législatives d'octobre dernier, se sont rendus dans la soirée au siège de la télévision publique pour "défendre la démocratie". "Les actions illégales du ministre de la Culture à l'égard de la TVP, de la radio polonaise et de la PAP montrent comment les autorités qui sont censées se soucier de l'État de droit le violent à chaque étape", a écrit l'ancien Premier ministre Mateusz Morawiecki (PiS), sur X. "Nous n'abandonnerons pas. Nous ne permettrons pas qu'une dictature soit construite en Pologne," a-t-il ajouté. (Reportage Anna Koper, Pawel Florkiewicz et Anna Wlodarczak-Semczuk; version française Stéphanie Hamel, édité par Jean-Stéphane Brosse)