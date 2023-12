Pologne : Les députés désignent Tusk comme Premier ministre

VARSOVIE (Reuters) - Les députés polonais se sont prononcés lundi en faveur de la nomination de Donald Tusk au poste de Premier ministre, ce qui devrait mettre fin à huit années de gouvernement par les nationalistes du parti Droit et Justice (PiS) et ouvrir la voie à un réchauffement des relations entre la Pologne et les institutions de l'Union européenne. Lors du vote à la Diète, chambre basse du Parlement polonais, 248 députés ont voté en faveur de Donald Tusk, ancien président du Conseil européen et chef de file d'une coalition libérale, et 201 ont voté contre. L'Union européenne a gelé le versement de plusieurs dizaines de milliards d'euros à la Pologne en critiquant des atteintes à l'Etat de droit de la part du PiS, notamment en matière d'indépendance de la justice et des médias ou de respect des minorités telles que les immigrés ou membres de la communauté LGBT. Donald Tusk s'est engagé au cours de la campagne électorale ayant abouti à la victoire de sa coalition en octobre à renouer une relation apaisée avec Bruxelles et à obtenir le déblocage de ces fonds. Le probable futur Premier ministre exposera son programme de gouvernement lors d'un discours devant les députés mardi. Sa désignation est intervenue après la perte attendue d'un vote de confiance par le Premier ministre sortant, Mateusz Morawiecki, issu du PiS et qui ne dispose plus de majorité à la chambre basse du Parlement. (Reportage Alan Charlish, Pawel Florkiewicz, Kuba Stezycki, Anna Koper et Justyna Pawlak, rédigé par Alan Charlish, version française Bertrand Boucey, édité par Zhifan Liu)