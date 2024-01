Pologne : Le président Duda gracie deux anciens ministres ayant été emprisonnés

Crédit photo © Reuters

VARSOVIE (Reuters) - Le président polonais Andrzej Duda a gracié mardi deux anciens ministres du précédent gouvernement et appelé à leur libération immédiate, qui a été effective plus tard dans la journée, dans la lignée des demandes de l'ancien parti au pouvoir, Droit et Justice (PiS), dont les deux politiciens sont issus. L'ancien ministre de l'Intérieur, Mariusz Kaminski, et son adjoint, Maciej Wasik, ont été arrêtés le mois dernier dans le palais présidentiel à Varsovie pour des accusations d'abus de pouvoir. Tous deux ont entamé une grève de la faim durant leur détention, affirmant être des "prisonniers politiques", alors que des dizaines de milliers de militants du PiS, devenu le principal parti d'opposition, ont manifesté dans le pays pour réclamer leur libération. Andrzej Duda, allié du PiS, a déjà gracié les deux politiciens lors de leur première inculpation, en 2015, avant que la Cour suprême invalide cette décision, arguant qu'une grâce présidentielle ne pouvait intervenir avant la fin du processus judiciaire. La Cour a rouvert l'affaire et a condamné en décembre les deux hommes à deux ans de prison. Andrzej Duda a indiqué avoir ouvert la procédure de grâce présidentielle dès les premiers jours de leur emprisonnement. Le nouveau Premier ministre polonais, Donald Tusk, veut rompre avec la politique de ses prédécesseurs nationalistes du PiS, qui a été au pouvoir pendant huit années marquées par des accusations de subversion d'Etat. (Reportage de Marek Strzelecki, Pawel Florkiewicz et Anna Koper; version française par Zhifan Liu, édité par Jean Terzian)