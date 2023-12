Pologne : Le Premier ministre perd le vote de confiance, laissant la voie libre à Donald Tusk

VARSOVIE (Reuters) - Le premier ministre polonais a perdu un vote de confiance lundi, ouvrant la voie à l'arrivée au pouvoir d'une large coalition de partis pro-Union européenne dirigée par Donald Tusk. Ce vote met fin à huit années de règne du parti nationaliste Droit et Justice (PiS), accusé par ses détracteurs d'avoir sapé l'indépendance des tribunaux, transformé les médias publics en un réseau de propagande et attisé les discriminations contre les minorités telles que les immigrés et la communauté LGBTQ+. Donald Tusk, ancien président du Conseil européen, s'est engagé à rétablir les relations entre Varsovie et Bruxelles et à débloquer les milliards de dollars de fonds destinés à la Pologne qui ont été retenus en raison de préoccupations relatives à l'État de droit. Sur les 456 députés ayant voté, 266 ont déclaré ne pas accorder leur confiance au Premier ministre sortant Mateusz Morawiecki. Ce dernier avait le soutien de 190 élus. Le PiS affirme avoir défendu la souveraineté et les traditions de la Pologne contre les ingérences étrangères pendant qu'il était au pouvoir, tout en améliorant le niveau de vie de millions de Polonais en introduisant des prestations sociales et en augmentant le salaire minimum. Depuis les élections du 15 octobre, qui ont donné la majorité à l'alliance de partis dirigée par Donald Tusk, le fonctionnement du parlement polonais suscite un vif intérêt, et les abonnements à la chaîne YouTube de la chambre ont grimpé en flèche. Certaines séances ont attiré plus d'un million de téléspectateurs sur la plateforme et un cinéma de Varsovie a même décidé de retransmettre la séance de lundi sur grand écran, générant un tel engouement qu'environ 2.000 personnes étaient sur une liste d'attente pour obtenir des billets. (Reportage Alan Charlish, Pawel Florkiewicz, Kuba Stezycki et Anna Koper, rédigé par Alan Charlish, version française Gaëlle Sheehan et Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)