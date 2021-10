Pologne : Le Premier ministre accuse l'opposition de mentir au sujet du "Polexit"

BUDAPEST (Reuters) - La Pologne n'a aucune envie de quitter l'Union européenne, a assuré mardi le Premier ministre Mateusz Morawiecki, accusant l'opposition de répandre ce qu'il a qualifié de mensonges quant à un éventuel "Polexit".

Le Tribunal constitutionnel polonais a jugé jeudi que certains articles de traités de l'Union européenne étaient contraires à la Constitution du pays, contestant par là même un pan crucial de l'intégration au bloc communautaire et alimentant les rumeurs quant à une éventuelle sortie de l'Union.

"Notre chère opposition essaie d'insinuer que nous voulons affaiblir l'Union en quittant l'UE", a déclaré Mateusz Morawiecki à Budapest lors d'un sommet du groupe de Visegrad, organisation intergouvernementale réunissant la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie.

"Ce n'est évidemment pas une simple fausse information, c'est quelque chose de pire : c'est un mensonge qui vise à affaiblir l'Union", a-t-il ajouté.

Le principal parti d'opposition, la Plateforme civique, n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire.

Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dimanche dans les rues de centaines de villes polonaises pour manifester leur soutien à l'Union européenne.

Lors du rassemblement organisé à Varsovie, Donald Tusk, ancien président du Conseil européen et désormais chef de file de la Plateforme civique, a averti que les dirigeants du parti au pouvoir Droit et Justice (PiS) mettaient en danger l'avenir de la Pologne au sein de l'Union.

Selon le PiS, l'Union européenne aurait commis un abus de pouvoir en tentant d'empêcher certaines réformes judiciaires dans le pays, réformes qui, selon Bruxelles, portent atteinte à l'indépendance des tribunaux.

"Bruxelles devrait se concentrer sur la sécurité, arrêter le terrorisme, la collaboration économique avec d'autres pays", a déclaré Mateusz Morawiecki mardi.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, grand allié de la Pologne au sein de l'UE, a salué samedi la décision du tribunal constitutionnel polonais.

(Reportage Gergely Szakacs et Anita Komuves à Budapest et Alan Charlish et Pawel Florkiewicz à Varsovie; version française Lucinda Langlands-Perry, édité par Jean-Stéphane Brosse)