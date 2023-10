Pologne : Le PiS en tête des élections, mais sans majorité (Ipsos)

Pologne : Le PiS en tête des élections, mais sans majorité (Ipsos)













VARSOVIE, 16 octobre (Reuters) - Le parti au pouvoir en Pologne, Droit et Justice (PiS), est arrivé en tête des élections législatives, sans pour autant obtenir de majorité claire, selon un sondage réalisé à la sortie des bureaux et publié lundi. Un sondage Ipsos publié par Polsat News donne au PiS 36,6% des voix, tandis que la Coalition civique (KO) arrive en deuxième position avec 31%, la Troisième Voie de centre-droit est troisième avec 13,5%, la Nouvelle Gauche obtient 8,6% et la Confédération d'extrême droite 6,4%. (Reportage Pawel Florkiewicz et Alan Charlish, version française Augustin Turpin)