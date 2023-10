Pologne : Duda va réunir les chefs de parti sur la formation du gouvernement

Pologne : Duda va réunir les chefs de parti sur la formation du gouvernement













Crédit photo © Reuters

VARSOVIE (Reuters) - Le président polonais va réunir les chefs des partis au Parlement la semaine prochaine, a déclaré son bureau, alors que la nation attend de savoir qui sera chargé de former un gouvernement après que le parti nationaliste au pouvoir a perdu sa majorité lors des élections législatives. Les partis d'opposition pro-européens ont remporté la majorité lors du scrutin de dimanche, marquant un tournant majeur pour la Pologne après huit années de querelles avec Bruxelles sur des questions allant de l'indépendance de la justice aux droits LGBT. Ce résultat représente également un revers pour la droite populiste dans l'UE. "Mardi et mercredi prochains, à l'invitation du président de la République de Pologne, Andrzej Duda, des consultations avec les représentants des comités électoraux individuels (...) se tiendront au palais présidentiel", a déclaré le bureau du président sur X (ex-Twitter). "Les réunions se tiendront séparément avec chacun des comités électoraux, dans l'ordre des résultats obtenus par ces comités lors des élections." Andrzej Duda a déclaré avant le vote qu'il accorderait la primeur de la formation d'un cabinet au groupe ou au parti ayant remporté le plus grand nombre de suffrages. Le parti nationaliste Droit et Justice (PiS), arrivé en tête des élections, risque de ne pas obtenir un troisième mandat au gouvernement, faute d'un allié au sein d'une coalition. Les dirigeants des trois partis qui cherchent à former une coalition ont demandé au président polonais de ne pas retarder sa décision. Les conseillers d'Andrzej Duda ont toutefois déclaré que le président n'était pas pressé de prendre une décision et qu'il ne céderait pas à la pression. "Un gouvernement sera formé dans les délais prévus par la Constitution, dans le respect de la volonté des citoyens", a déclaré sa conseillère Malgorzata Paprocka au quotidien Rzeczpospolita. La formation d'un nouveau gouvernement en Pologne, le plus grand pays de l'aile orientale de l'Union européenne, pourrait ainsi prendre des semaines, voire des mois. (Reportage Alan Charlish et Pawel Florkiewicz ; rédigé par Gareth Jones ; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)