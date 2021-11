Pologne : Des milliers de personnes participent à une marche nationaliste

VARSOVIE (Reuters) - Des milliers de personnes se sont rassemblées jeudi à Varsovie, au jour de la fête nationale de l'Indépendance, en agitant des drapeaux polonais et de groupes nationalistes, une marche que les organisateurs d'extrême droite ont dédiée aux "protecteurs des frontières" sur fond d'escalade de la crise migratoire à la frontière avec la Biélorussie.

Les autorités de la capitale avaient obtenu une injonction pour empêcher ce rassemblement organisé en marge des célébrations officielles et qui donne souvent lieu à des violences, mais l'administration nationaliste au pouvoir en Pologne a aidé à contester cette interdiction.

Les manifestants, parmi lesquels des familles avec enfants mais aussi des représentants de groupes d'extrême droite comme ONR, ont scandé "Vive les gardes frontaliers" et "Dieu, honneur, patrie" alors qu'ils traversaient la ville.

Les organisateurs de la marche ont dénoncé des tentatives occidentales de transformer les Polonais en "parias", condamnant les influences politique et culturelle libérales qu'ils jugent incompatibles avec les valeurs du pays.

Aux yeux des détracteurs, le parti au pouvoir Droit et Justice (PiS) soutient ouvertement l'extrême droite et alimente un sentiment anti-migrants, alors même que des milliers de migrants tentent d'entrer dans l'Union européenne via la frontière entre la Biélorussie et la Pologne.

Bruxelles accuse Minsk d'orchestrer ces afflux de migrants en représailles à des sanctions européennes.

Un porte-parole du PiS a refusé de dire si le parti soutenait la marche nationaliste.

Il était attendu que des représentants de groupes d'extrême droite d'autres pays européens, notamment venus de Hongrie, participent au rassemblement. Les médias polonais ont rapporté la présence du groupe italien Forza Nuova.

