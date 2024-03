Pologne : Des agriculteurs manifestent devant le bureau du Premier ministre

Crédit photo © Reuters

VARSOVIE (Reuters) - Des milliers d'agriculteurs polonais ont manifesté devant le bureau du Premier ministre Donald Tusk mercredi, brûlant des pneus et lançant des pétards pour exiger l'arrêt des importations bon marché et des réglementations environnementales qui, selon eux, nuisent à leurs moyens de subsistance. Certains manifestants portaient un cercueil sur lequel était inscrit "Agriculteur, 20 ans de vie, tué par le Green Deal" alors qu'ils affluaient dans la rue, agitant des drapeaux polonais. Ils prévoyaient ensuite de marcher vers le Parlement. Ailleurs dans le pays, les agriculteurs ont bloqué des routes. Des images télévisées ont montré des tracteurs à la périphérie de Varsovie empêchés d'entrer dans la ville. Depuis plusieurs semaines, les agriculteurs de toute l'Union européenne protestent contre les contraintes imposées par les réglementations du bloc afin de lutter contre le changement climatique. Ils dénoncent également l'augmentation des coûts et ce qu'ils présentent comme une concurrence déloyale de la part de pays non européens, en particulier de l'Ukraine. A lire aussi... Les agriculteurs, qui tenaient leur promesse de retourner à Varsovie après que des milliers d'entre eux ont défilé dans la ville une semaine plus tôt, sont désormais soutenus par le plus grand syndicat de travailleurs de Pologne, NSZZ Solidarnosc, ainsi que par des chasseurs et des travailleurs forestiers. "Les mineurs, les sidérurgistes, les travailleurs de l'automobile, de l'industrie alimentaire et de bien d'autres secteurs sont ici", a déclaré le dirigeant du syndicat, Piotr Duda, s'adressant aux manifestants qui se trouvaient devant le bureau de Donald Tusk. Lundi, le Premier ministre a déclaré que la Pologne prévoyait de demander à l'Union européenne d'interdire les importations de produits agricoles en provenance de Russie et de Biélorussie. Le Premier ministre a invité les représentants du secteur agricole à des discussions samedi. (Reportage Karol Badohal, Pawel Florkiewicz, Kacper Pempel et Aleksandra Szmigiel, rédigé par Alan Charlish et Karol Badohal ; version française Dimitri Rhodes, édité par Kate Entringer)