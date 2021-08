Pol Espargaro en pole finalement

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

On pensait avoir assisté à un tour stratosphérique de Jorge Martin pour la pole position à Silverstone. Le pilote espagnol avait écrasé la concurrence et l’ancien record du circuit détenu par Marc Marquez en 1´58’168. Le pilote Ducati avait réalisé 1´58’008 contre 1’58’889 pour son plus proche poursuivant de la session Pol Espargaro. Mais, le pilote Ducati avait tout simplement coupé le virage numéro 8 lui accordant un gain de temps considérable. L'Ibérique partira finalement 4ème. La première place revient à son compatriote Pol Espargaro. Du côté tricolore, le premier Français se trouve en première ligne avec Fabio Quartararo auteur du 3ème temps. Le niçois longtemps en pôle provisoire n’a rien pu faire face à la Honda d'Espargaro

L’autre tricolore, Johann Zarco a connu un week-end compliqué lors des séances d’essais libres. Le Cannois a été obligé de passer par la Q1 en compagnie d’Alex Rins, mais se classe finalement 9e en bout de troisième ligne juste derrière l’Italien Valentino Rossi.