POINT MARCHÉS-Rouge en vue en Europe, regain d'inquiétude sur le coronavirus (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture des marchés chinois, ouverture du marché obligataire en Europe) * La découverte d'un nouveau variant en Afrique du Sud inquiète * Les indices européens pourraient perdre au moins 2,4% à l'ouverture * L'Asie chute, les futures US en nette baisse * Le pétrole et les rendements chutent, le yen monte par Laetitia Volga PARIS, 26 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en net repli vendredi à l'ouverture dans le sillage des places asiatiques et les rendements des emprunts d'Etat baissent fortement, la découverte d'un nouveau variant du coronavirus incitant les investisseurs à délaisser les actifs risqués. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien pourrait ouvrir en baisse de 2,91%, le Dax à Francfort reculerait de 2,41%, le FTSE à Londres de 2,45% et pour l'EuroStoxx 50 de 2,8%. Les inquiétudes grandissent sur l'évolution de la pandémie de COVID-19 après la détection en Afrique du Sud - mais aussi au Botswana et à Hong Kong - d'un nouveau variant du coronavirus dont les mutations "très inhabituelles" selon les scientifiques pourraient lui permettre d'échapper à la réponse immunitaire déclenchée par une vaccination ou une infection antérieure et le rendre ainsi plus contagieux. Alors que l'Organisation mondiale de la santé se réunit en urgence ce vendredi, la Grande-Bretagne a déjà pris des mesures en annonçant des restrictions de voyages vers l'Afrique du Sud et cinq autres pays africains voisins et le Japon pourrait, d'après l'agence de presse Jiji, prendre des initiatives similaires. Ces annonces interviennent alors que plusieurs pays européens, dont la France et le Portugal parmi les derniers en date, renforcent leurs mesures de lutte contre le COVID-19 en raison d'une recrudescence de l'épidémie sur le continent. "Les marchés anticipent le risque d'une autre vague mondiale d'infections si les vaccins se révèlent inefficaces. Les espoirs de reprise pourraient être anéantis", a déclaré Moh Siong Sim, analyste chez Bank of Singapore. LES VALEURS A SUIVRE : Dans ce contexte, les secteurs européens particulièrement sensibles à l'évolution de la pandémie, comme celui des transports et loisirs, seront à suivre à l'ouverture. L'indice Stoxx de l'énergie devrait ouvrir dans le rouge alors que les cours pétroliers chutent de plus de 3%. EN ASIE L'indice Nikkei à la Bourse de Tokyo a chuté de 2,53%, au plus bas en un mois, portant son repli sur la semaine à 3,3%. En Chine, l'indice CSI des grandes capitalisations a perdu 0,74% et le Hang Seng à Hong Kong, où a également été detecté le nouveau variant, abandonne 2,59%. A WALL STREET La Bourse de New York, fermée jeudi pour la fête de Thanksgiving, rouvrira pour une demi-journée et les contrats à terme sur ses principaux indices signalent pour l'instant un repli à l'ouverture de 0,75% à 1,9%. PÉTROLE Les cours pétroliers chutent face aux craintes sur la pandémie qui pourraient affecter la demande alors que plusieurs pays, dont les Etats-Unis, ont décidé conjointement de puiser dans leurs réserves stratégiques, ce qui pourrait avoir pour conséquence une offre excédentaire sur le marché dans les prochains mois. Le baril de Brent recule de 3,41% à 79,42 dollars et le brut léger américain de 3,97% à 75,28 dollars. TAUX Le regain d'aversion au risque incite au repli sur les emprunts d'Etat, dont les rendements reculent fortement. Celui des Treasuries à dix ans baisse de dix points de base, à 1,5482%, au plus bas en une semaine. Sur le marché européen, le rendement du Bund allemand à dix ans lâche 6,5 points de base, à -0,31%, et son équivalent français se replie de plus de cinq points à 0,057%. CHANGES Autres valeurs refuges habituelles en période de nervosité, le yen gagne 0,81% face au dollar et le franc suisse s'octroie 0,59% contre le billet vert. L'euro remonte à 1,123 dollar après un creux de plus de 16 mois mercredi, à 1,1184. Avec la progression de ses trois monnaies, l'indice dollar, qui mesure les variations du billet vert contre d'autres devises de référence, cède 0,16% . Mais il se dirige vers une nouvelle performance positive sur l'ensemble de la semaine (+0,6% pour le moment), les cambistes anticipant un resserrement monétaire de la Réserve fédérale plus tôt que prévu alors que la Banque du Japon et la Banque centrale européenne devraient maintenir un biais accommodant. "Si la situation sanitaire s'aggrave, le dollar-yen pourrait encore baisser, mais sinon, la divergence des politiques monétaires va certainement peser sur le yen à moyen terme", a déclaré Shinichiro Kadota, analyste senior chez Barclays. MÉTAUX L'or gagne 0,78% à 1 802,4 dollars l'once. Le contrat à trois mois sur le cuivre à Londres perdait 1% à 9.706 dollars la tonne à 05h55 GMT. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU VENDREDI 26 NOVEMBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h45 Indice de confiance du novembre 98 99 consommateur LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 28751,62 -747,66 -2,53% +4,76% Topix 1984,98 -40,71 -2,01% +9,99% Hong Kong 24109,98 -630,18 -2,55% -11,46% Taiwan 17369,39 -284,80 -1,61% +17,90% Séoul 2936,44 -43,83 -1,47% +2,19% Singapour 3156,89 -64,63 -2,01% +11,01% Shanghaï 3564,09 -20,09 -0,56% +2,62% Sydney 7279,30 -128,00 -1,73% +10,51% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 35804,38 -9,42 -0,03% +16,98% S&P-500 4701,46 +10,76 +0,23% +25,17% Nasdaq 15845,23 +70,09 +0,44% +22,94% Nasdaq 100 16367,81 +61,10 +0,37% +27,00% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1865,33 +6,74 +0,36% +21,40% Eurostoxx 50 4293,24 +16,99 +0,40% +20,85% CAC 40 7075,87 +33,64 +0,48% +27,46% Dax 30 15917,98 +39,59 +0,25% +16,03% FTSE 7310,37 +24,05 +0,33% +13,15% SMI 12449,68 +53,96 +0,44% +16,31% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1234 1,1206 +0,25% -8,03% Dlr/Yen 114,34 115,35 -0,88% +10,83% Euro/Yen 128,46 129,29 -0,64% +1,21% Dlr/CHF 0,9303 0,9359 -0,60% +5,11% Euro/CHF 1,0452 1,0485 -0,31% -3,28% Stg/Dlr 1,3298 1,3320 -0,17% -2,74% Indice $ 96,6140 96,7740 -0,17% +0,46% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,3120 -0,0640 Bund 2 ans -0,7750 -0,0330 OAT 10 ans 0,0590 -0,0570 +37,10 Treasury 10 ans 1,5465 -0,0980 Treasury 2 ans 0,5669 -0,0770 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 75,25 78,39 -3,14 -4,01% +22,94% Brent 79,42 82,22 -2,80 -3,41% +20,28% (édité par Blandine Hénault)