POINT MARCHÉS-Prudence en vue à l'ouverture avec une série d'indicateurs (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme, clôture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Peu de changement en vue à l'ouverture * Le rapport sur l'emploi US, l'inflation en zone euro au programme * Inversion momentanée de la courbe des taux à 2-10 ans aux USA par Laetitia Volga PARIS, 1er avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en léger repli vendredi en attendant les chiffres de l'inflation en zone euro et le rapport sur l'emploi américain dans un contexte de marché toujours inquiet de l'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie. Les contrats à terme indiquent un recul de 0,17% pour le CAC 40 parisien , de 0,15% pour le Dax à Francfort et un repli de 0,19% pour le FTSE à Londres. Les grands indices ont fini dans le rouge jeudi et bouclé le premier trimestre en nette baisse avec une chute de 6,55% pour le Stoxx 600 et de 6,9% pour le CAC 40 sur les trois premiers mois de l'année, leur pire performance trimestrielle depuis 2020. Les marchés devraient entamer ce nouveau trimestre sur une note prudente, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les préoccupations croissantes sur la conjoncture économique et la perspective d'un resserrement monétaire plus important des banques centrales continuent de peser sur le climat général. Les investisseurs suivront la publication de plusieurs indicateurs de premier plan dans la journée à commencer par les chiffres définitifs des enquêtes PMI dans le secteur manufacturier en Europe puis la première estimation de l'inflation en zone euro, attendue par le consensus Reuters en hausse de 6,6% sur un an en mars. De l'autre côté de l'Atlantique, on suivra la publication à 12h30 GMT du rapport mensuel du département du Travail. La composante sur les salaires devrait être particulièrement surveillée dans le contexte inflationnistes. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Jeudi, l'indice Dow Jones à Wall Street a cédé 1,56% à 34.678,35 points, le S&P-500 a perdu 1,57%, à 4.530,41 points et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 1,54% à 14.220,52 points. En déclin en début d'année avec les craintes sur l'inflation notamment, les principaux indices de la Bourse de New York ont rebondi en mars: sur le mois, le S&P-500 a progressé de 3,6%, le Dow Jones de 2,3% et le Nasdaq de 3,4%. Sur le premier trimestre, le S&P-500 a cédé 4,9%, marquant son plus important déclin trimestriel depuis début 2020. Le Dow Jones a reculé sur la période de 4,6% et le Nasdaq a chuté de 9,1%. Les contrats à terme indiquent pour l'heure une hausse modérée à l'ouverture. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, le Nikkei a reculé de 0,56% après le repli de Wall Street et une enquête trimestrielle "tankan" de la Banque du Japon montrant la première dégradation en près de deux ans de la confiance des grandes entreprises industrielles et des services. Toshiba s'est adjugé 6,45% après des informations selon lesquelles le fonds d'investissement Bain Capital a approché plusieurs actionnaires du groupe japonais au sujet d'une éventuelle proposition d'achat. Effissimo Capital Management, premier actionnaire de Toshiba, a déclaré jeudi qu'il accepterait de céder sa participation de 9,9% au capital du groupe à Bain Capital si ce dernier lançait une offre publique d'achat. Les marchés chinois sont en hausse, les investisseurs anticipant à de nouvelles mesures de relance après la contraction de l'activité manufacturière en mars selon l'indice PMI Caixin/Markit. L'indice CSI300 avance de 1,21% tandis que l'indice composite de Shanghai prend 0,81%. TAUX La courbe des taux à dix et deux ans s'est inversée dans la nuit dans les échanges en Asie, pour la troisième fois de la semaine l'écart entre le rendement des Treasuries à deux ans et celui des titres à dix ans est tombé en zone négative, ce qui alimente la nervosité des investisseurs sur une possible récession à venir. Le rendement du dix ans reprend près de six points de base à 2,3803% après quatre séances de baisse consécutives tandis que celui du deux ans bondit quasiment de neuf points, à 2,3733%. En Europe, le rendement allemand monte de trois points de base dans les premiers échanges, autour de 0,6%. CHANGES Le dollar prend 0,17% face à un panier de devises de référence avant la publication du rapport sur l'emploi américain. L'euro est stable face au billet vert à 1,1058 dollar. Jeudi, la monnaie unique a perdu 0,82%, après un pic d'un mois à 1,1184, alors que l'optimisme concernant les négociations de paix sur l'Ukraine s'est dissipé. PÉTROLE Sur le marché pétrolier, les cours reculent avant la réunion à 12h00 GMT des pays membres de l'Agence internationale de l'Energie pour discuter d'une nouvelle utilisation des réserves d'urgence pour stabiliser le marché au lendemain d'une initiative similaire des Etats-Unis. Le Brent perd 1% à 103,66 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,26% à 99,02 dollars. Ils ont chuté de 4,9% et 7% respectivement jeudi après que le président américaine Joe Biden a annoncé que les Etats-Unis puiseront un million de barils par jour de brut des réserves stratégiques à partir de mai et pour six mois afin de lutter contre l'envolée des cours. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1ER AVRIL : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h50 Indice PMI S&P Global mars 54,8 54,8* manufacturier définitif DE 07h55 Indice PMI S&P Global mars 57,6 57,6* manufacturier définitif EZ 08h00 Indice PMI S&P Global mars 57,0 57,0* manufacturier définitif GB 08h30 Indice PMI S&P Global mars 55,5 55,5* manufacturier définitif EZ 09h00 Inflation ICPH sur un an (1re mars +6,6% +5,9% estimation) USA 12h30 Création d'emplois non mars 490.000 678.000 agricoles Taux de chômage 3,7% 3,8% Salaire horaire moyen +0,4% 0,0% - sur un an +5,5% +5,1% * estimation "flash" (Laetitia Volga, édité par Matthieu Protard)