Pogba : après le storytelling, l’officialisation !

par Emile Brehant (iDalgo)

Paul Pogba semblait être le seul à ne pas être lassé de tout le storytelling entourant son retour - plus du tout - surprise à la Juventus. Entre série Amazon et vidéos Instagram, "la Pioche" entretenait un secret de polichinelle qui est enfin officiel. La Juventus a annoncé ce matin le retour au club du milieu de 29 ans, six ans après avoir quitté Turin. En fin de contrat avec Manchester United, le Champion du Monde 2018 s'est donc engagé libre avec la Vieille Dame, toute heureuse de son come-back, pour 4 ans. La trentaine approche pour Pogba, qui n'a pas eu la carrière escomptée jusqu'ici. Entre blessures et désaccords avec ses entraîneurs chez les Red Devils, l'ex-mancunien doit maintenant s'installer dans cette Juve en reconstruction, pour entamer doucement la fin d'une carrière loin du talent du joueur, et pour se remettre en jambes à l'approche du Mondial.