Pluxee prévoit une croissance à deux chiffres de son CA en 2024

(Reuters) - Pluxee, la division d'avantages aux salariés de Sodexo, a déclaré mercredi s'attendre à une croissance organique annuelle à deux chiffres pour son chiffre d'affaires jusqu'en 2026, porté par des investissements technologiques et des acquisitions ciblées sur un marché que le groupe considère comme "attractif et sous-pénétré". Le groupe a présenté son plan stratégique et ses objectifs quelques heures avant le lancement de son "Capital Markets Day", en amont de son introduction en Bourse sur Euronext Paris, prévue le 1er février, dans l'attente d'un vote des actionnaires deux jours plus tôt. Sodexo, un des plus grands prestataires de restauration collective au monde, a bénéficié de l'inflation, les employeurs cherchant des moyens de soutenir leurs employés sans passer par des augmentations de salaires. En avril dernier, le groupe a annoncé un projet de scission et de cotation de l'unité en 2024 afin de capitaliser sur ses bonnes performances récentes. Le groupe entend s'appuyer sur cette dynamique grâce "au talent, à l'investissement dans la technologie et les données, et à une approche disciplinée et ciblée des fusions-acquisitions", a précisé Aurélien Sonnet, directeur général de Pluxee. Pluxee a également annoncé son intention d'investir 10% de son chiffre d'affaires en moyenne jusqu'en 2026, en mettant l'accent sur la technologie. Pour 2024, le groupe vise une croissance organique des ventes à deux chiffres et une marge de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) récurrent stable à minima "après prise en compte des frais de siège". Il vise également à améliorer la marge d'Ebitda récurrent à environ 37% d'ici 2026, tout en maintenant une croissance rentable du chiffre d'affaires. À la Bourse de Paris, le titre Sodexo prenait 0,92% à 08h58 GMT, tandis que le SBF 120 était stable au même moment. (Reportage Stéphanie Hamel et Dagmarah Mackos à Gdansk, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)