Pluxee fait un début réussi à la Bourse de Paris

Pluxee fait un début réussi à la Bourse de Paris













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'action Pluxee grimpe de plus de 6% jeudi matin, les investisseurs affichant leur appétit pour l'ancienne division d'avantages aux salariés de Sodexo le jour de son entrée à la Bourse de Paris. A 11h40, le titre Pluxee était coté à 27,71 euros, dépassant le prix de référence technique de 26 euros fixé mercredi par l'opérateur boursier Euronext , soit une valorisation de plus de 4,2 milliards d'euros. Cet enthousiasme précoce des investisseurs pourrait être considéré de bon augure pour les marchés européens des capitaux, qui ont dernièrement manqué de dynamisme. Selon PwC, les fonds levés en Europe lors des introductions en Bourse ont chuté pour la deuxième année consécutive en 2023, générant 10,2 milliards d'euros, soit une baisse de 35% par rapport à l'année précédente. Sodexo s'était cependant montré pour Pluxee, misant sur le fait que l'entreprise continuerait à bénéficier de la crise du coût de la vie, les employeurs se tournant vers ses titres-restaurant et avantages pour soutenir leur personnel sans augmenter les salaires. "En tant que 'pure player', notre objectif est de générer une croissance rentable en renforçant notre position d’acteur international majeur sur le marché en pleine croissance des avantages et de l’engagement des salariés", a déclaré Aurélien Sonet, directeur général de Pluxee, dans un communiqué. La famille Bellon, fondatrice de Sodexo, détiendra environ 42,8% des actions ordinaires en circulation et 60,0% des droits de vote, a indiqué l'entreprise. (Rédigé par Olivier Sorgho et Stéphanie Hamel ; édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)