Plusieurs villes bombardées en Ukraine, dont Kyiv

par Max Hunder et Jonathan Landay

KYIV (Reuters) - La Russie a bombardé lundi matin plusieurs villes d'Ukraine, dont la capitale Kyiv, dans ce qui s'apparente à des représailles à l'attaque du pont de Crimée que le président Vladimir Poutine a qualifiée de terroriste.

Au moins cinq personnes sont mortes et 12 ont été blessées dans les explosions à Kyiv, a indiqué les forces de l'ordre.

Ces attaques, les plus puissances à frapper la ville depuis les premiers jours de l'invasion russe, ont amené la population à chercher refuge dans des abris anti-missiles, des parkings souterrains ou encore des stations de métro.

Des explosions ont également été entendues à Lviv, Ternopil et Jytomyr, dans l'ouest de l'Ukraine, et à Dnipro et Kremenchuk, dans le centre, à Zaporijjia dans le sud et à Kharkiv dans l'est du pays.

Un témoin a signalé une explosion dans la région russe de Belgorod, près de la frontière.

"Ils essaient de nous détruire et de nous effacer de la surface de la terre (...) détruire notre peuple qui dort chez lui à Zaporijjjia. Tuez les gens qui vont travailler à Dnipro et à Kyiv", a déclaré le président, Volodimir Zelensky, sur l'application Telegram.

"Les sirènes de raid aérien ne faiblissent pas dans toute l'Ukraine. Des missiles frappent. Malheureusement, il y a des morts et des blessés", a-t-il ajouté.

Un énorme cratère s'est formé à l'un des carrefours routiers les plus fréquentés de Kyiv où des véhicules sont criblés d'éclats d'obus. Un autre près d'une aire de jeux pour enfants dans un parc de la capitale.

Des voitures ont été détruites, des bâtiments endommagés et les secouristes sont sur place.

Les fenêtres des bâtiments de l'université Taras Chevtchenko de la capitale ont été soufflées. Des soldats de la Garde nationale, en tenue de combat et munis de fusils d'assaut, étaient alignés devant un bâtiment du syndicat de l'enseignement.

"La capitale est attaquée par des terroristes russes ! Les missiles ont touché des cibles dans le centre de la ville (dans le quartier Chevchenskivsky) et dans le quartier Solomyansky. Les sirènes des raids aériens se déclenchent et donc la menace continue", a écrit le maire Vitali Klitschko sur les réseaux sociaux.

"Les rues centrales de Kyiv ont été bloquées par les forces de l'ordre, les services de secours sont à l'oeuvre", a-t-il ajouté.

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé dimanche que l'explosion qui a endommagé le pont reliant la Crimée à la Russie, par le détroit de Kertch, était "un acte de terrorisme visant à détruire des infrastructures civiles d'importance critique".

"Cela a été conçu, exécuté et ordonné par les services spéciaux ukrainiens", a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée sur la chaîne Telegram du Kremlin.

De hauts responsables russes ont exigé une riposte rapide de Moscou avant une réunion du conseil de sécurité de Vladimir Poutine ce lundi.

(Jonathan Landay et Max Hunder; version française Nicolas Delame et Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)