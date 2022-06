Plusieurs pays de l'Union européenne, dont la France, dépêchent des pompiers en Grèce pour l'été

ATHENES (Reuters) - Plus de 200 pompiers et du matériel provenant de Bulgarie, de Finlande, de France, d'Allemagne, de Roumanie et de Norvège seront déployés en Grèce cet été dans le cadre de la lutte anti-incendies, a déclaré la Commission européenne jeudi.

L'été dernier, une vague d'incendies a ravagé près de 300.000 hectares de forêts et de broussailles dans plusieurs régions de Grèce, alors que le pays connaissait sa pire vague de chaleur depuis 30 ans.

Critiqué pour sa gestion des sinistres, le gouvernement grec a créé un ministère de la Protection civile et promis de renforcer les capacités de lutte contre les incendies dans le cadre de sa lutte contre le réchauffement climatique.

"En août 2021, la Grèce a été témoin d'environ 65 feux de forêt simultanés par jour avec des températures moyennes dépassant souvent 40°C", a déclaré Janez Lenarcic, commissaire européen chargé de la gestion des crises, dans un communiqué.

"Avec les autorités grecques, nous sommes donc convenus de la présence en stand-by de plus de 200 pompiers hautement qualifiés pour soutenir les premiers intervenants nationaux lorsque des incendies se déclareront", a-t-il ajouté.

(Reportage Angeliki Koutantou, version française Lou Phily, édité par Sophie Louet)