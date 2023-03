Plusieurs morts après une fusillade dans une église de Hambourg

Plusieurs morts après une fusillade dans une église de Hambourg













par Fabian Bimmer HAMBOURG (Reuters) - La police allemande a annoncé jeudi soir que plusieurs personnes avaient été tuées et d'autres grièvement blessées lors d'une fusillade dans une église de Hambourg, dans le nord du pays, sans être en mesure d'indiquer pour l'heure le motif de l'attaque. D'après Bild, l'attaque s'est produite dans une église des Témoins de Jehovah et a fait au moins sept morts et huit blessés. Un porte-parole de la police, cité par Bild, a déclaré que rien n'indiquait qu'un assaillant soit en fuite. "Plusieurs personnes ont été grièvement blessées, certaines mortellement. Nous sommes sur les lieux avec un contingent important", a annoncé sur Twitter la police de Hambourg. La chaîne de télévision NDR, citant un porte-parole de la police, a indiqué qu'un ou plusieurs assaillants ont ouvert le feu dans l'église aux alentours de 21h00 (20h00 GMT). "Les personnes tuées présentaient toutes des blessures par balle", a indiqué le porte-parole de la police. L'agence de presse allemande DPA a indiqué que les habitants du quartier d'Alsterdorf, dans le nord d'Hambourg, avaient reçu des alertes sur leurs téléphones portables et que les rues avaient été fermées. "J'adresse mes plus sincères condoléances aux familles des victimes. Les forces de l'ordre travaillent d'arrache-pied pour poursuivre les auteurs de l'attaque et établir son motif", a écrit sur Twitter le maire d'Hambourg, Peter Tschentscher. (Reportage Madeline Chambers; version française Jean Terzian et Camille Raynaud)