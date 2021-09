Plusieurs interpellations lors de manifestations anti-confinement en Australie

par Lidia Kelly

MELBOURNE (Reuters) - La police australienne a procédé à plusieurs interpellations samedi lors de rassemblements non autorisés contre les mesures de confinement et plusieurs policiers ont été blessés lors d'affrontements avec les manifestants.

Quelque 235 personnes ont été arrêtées à Melbourne et 32 à Sydney.

La police de l'état de Victoria a déclaré que six policiers ont dû être hospitalisés. Des agents de police ont été renversés au sol et piétinés, selon la police et des images de télévision.

Environ 700 personnes se sont rassemblées dans des quartiers de Melbourne, tandis que 2.000 policiers ont été déployés pour bloquer l'accès du centre-ville. Les transports publics et le covoiturage y ont également été suspendus.

À Sydney, des agents de la police anti-émeute, des patrouilles routières, des détectives et des agents des services généraux de la police ont également été déployés dans les rues pour empêcher les grands rassemblements.

Depuis la mi-juin, l'Australie est confrontée à la propagation du variant Delta du coronavirus. Les villes de Sydney et de Melbourne, ainsi que la capitale Canberra, sont soumises à des mesures de confinement strictes depuis plusieurs semaines.

Samedi, 1.882 nouveaux cas de coronavirus ont été signalés, la plupart à Sydney.

Les mesures restrictions imposées dans l'État de Victoria et à Canberra doivent être maintenues jusqu'à ce qu'au moins 70% des personnes âgées de 16 ans et plus soient complètement vaccinées.

