Plusieurs agents des services français arrêtés en Iran

DUBAI, 16 novembre (Reuters) - Le ministre iranien de l'Intérieur, Ahmad Vahidi, a déclaré mercredi que plusieurs agents des services de renseignements français avaient été arrêtés lors des manifestations dans la République islamique.

"Des personnes d'autres nationalités ont été arrêtées pendant les émeutes, dont certaines ont joué un rôle important. Il y a des éléments des services français de renseignements qui seront traités conformément à la loi", a dit Ahmad Vahidi à la télévision publique iranienne.

Les autorités iraniennes font face à un vaste mouvement de protestation depuis la mort il y a deux mois d'une jeune femme, Mahsa Amini, après son arrestation par la police des moeurs.

La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a

déclaré

samedi que sept ressortissants français étaient actuellement détenus en Iran.

La France a dénoncé début octobre "des pratiques dignes des procès spectacles des pires régimes dictatoriaux" après la diffusion d'une vidéo mettant "en scène (les) prétendus aveux" d'espionnage d'un couple de ressortissants français, Cécile Kohler et Jacques Paris, arrêtés en mai dernier et "détenus arbitrairement" en Iran. (Rédaction de Dubaï, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer et Matthieu Protard)