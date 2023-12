Plus grande attaque de missiles russes contre l'Ukraine depuis le début de la guerre

(Actualisé avec bilan, Pologne §19) 29 décembre (Reuters) - L'Ukraine a été la cible vendredi d'une attaque massive de missiles et de drones russes, la plus importante depuis le début de la guerre, qui a touché presque toutes les grandes villes du pays et fait au moins 18 morts et 130 blessés dans la population civile, ont annoncé les autorités. Le président Volodimir Zelensky a déclaré que la Russie avait tiré environ 110 missiles de tous types, l'armée de l'air précisant en avoir abattu 87, ainsi que 27 drones Shahed de conception iranienne. Les villes de Kyiv, Kharkiv, Lviv, Odessa ou encore Dnipro ont été visées par une "attaque combinée" incluant 158 drones et missiles hypersoniques, balistiques et de croisière, a indiqué l'armée ukrainienne. "On peut parler d'attaque massive", a déclaré son porte-parole, Youri Ihnat, à la télévision. Il s'agit du plus grand nombre de missiles utilisés en une seule attaque depuis le début de la guerre en février 2022, a déclaré le chef d'état-major de l'armée de l'air, Mikola Olechtchouk. Kyiv avait prévenu ces dernières semaines que les Russes s'étaient employés à reconstituer leur stock de missiles et avait dit s'attendre à de nouvelles attaques d'ampleur, demandant à ses alliés davantage de systèmes antiaériens pour protéger son territoire. "Aujourd'hui, des millions d'Ukrainiens se sont réveillés au son des explosions. J'espère que le son de ces explosions en Ukraine résonnera dans le monde entier", a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitro Kouleba. "La Russie n'a pas d'autre scénario en tête que la destruction totale de l'Ukraine", a ajouté son ministère, jugeant inutile de parler de trêve avec Moscou. Les alertes aériennes ont retenti du milieu de la nuit au début de matinée et les bilans humains risquent de s'alourdir, une dizaine de personnes étant notamment ensevelies sous les décombres d'un entrepôt détruit par la chute des débris d'un missile à Kyiv, selon l'administration militaire de la ville. Ces frappes ont visé aussi bien des cibles militaires que des bâtiments civils, comme des hôpitaux ou des écoles, et des infrastructures "critiques", notamment énergétiques, ont dit les autorités ukrainiennes. Selon le ministère de l'Energie, quatre régions étaient affectées par des coupures d'électricité dans la matinée. OBJET AÉRIEN NON IDENTIFIÉ EN POLOGNE Le bilan le plus lourd de cette nuit de bombardement a pour l'instant été établi à Dnipropetrovsk, dans le centre du pays, où cinq personnes ont été tuées. Un centre commercial et un immeuble d'habitation ont été détruits. Une maternité a aussi été touchée mais les patientes et le personnel avaient pu être évacués à temps, a dit le ministère de la Santé. A Kyiv, le maire Vitali Klitchko, a confirmé la mort d'une personne dans l'entrepôt touché par un missile. Un précédent bilan avait fait état de deux morts. Des immeubles d'habitation et un immeuble inoccupé de la capitale ont aussi été touchés, a dit un responsable militaire. Trois personnes sont mortes à Odessa, dans le sud du pays, où des immeubles résidentiels et une école ont été frappés, selon le gouverneur qui a aussi signalé 15 blessés, dont deux enfants. Plus au nord, à Zaporijjia, plusieurs immeubles et des infrastructures ont été endommagées, selon le ministère de l'Intérieur. Le bilan est d'un mort dans cette ville proche de la ligne de front. Le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, a dit à la télévision que sa ville située à proximité de la frontière russe, dans le nord-est de l'Ukraine, avait été secouée par 22 explosions qui ont fait un mort et 11 blessés. Selon le gouverneur régional, un hôpital, un entrepôt et une "infrastructure industrielle" font partie des cibles visées. Les défenses antiaériennes ont été sollicitées jusqu'à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, où une personne est morte dans un immeuble d'habitation. Trois écoles et une crèche ont aussi été endommagées. L'armée polonaise a signalé qu'un "objet aérien" non identifié provenant d'Ukraine avait pénétré l'espace aérien polonais au cours de l'attaque visant la région de Lviv, sans pouvoir dire à ce stade s'il s'était abattu sur le territoire polonais. Tout indique que l'objet qui a pénétré l'espace aérien polonais vendredi était probablement un missile russe qui est ensuite retourné en Ukraine, a déclaré par la suite un général polonais. Un missile antiaérien ukrainien avait atterri dans le sud de la Pologne après avoir manqué sa cible en novembre 2022,et les débris d'un missile russe ont aussi été retrouvés dans une forêt polonaise en avril. Cette attaque russe massive contre l'Ukraine est intervenue quatre jours après la destruction par des missiles de croisière d'un important navire de guerre russe, le Novocherkassk, dans un port de Crimée. La Russie a aussi perdu en fin de semaine dernière cinq avions de chasse abattus par la défense antiaérienne ukrainienne au-dessus de la mer Noire et des territoires qu'elle contrôle dans l'est de l'Ukraine, selon l'armée ukrainienne, et de nombreuses voix s'étaient élevées à Moscou pour réclamer des représailles. (Rédigé par Yuliia Dysa, avec la contribution d'Olena Harmash et Pavel Polityuk à Kyiv, Sergiy Chalyi à Zaporijjia, version française Camille Raynaud, Tangi Salaün et Kate Entringer, édité par Bertrand Boucey)