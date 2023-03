Plus de 700 migrants secourus au large du sud de l'Italie

Plus de 700 migrants secourus au large du sud de l'Italie













Crédit photo © Reuters

ROME (Reuters) - Les garde-côtes italiens ont secouru jeudi environ 750 migrants lors de deux opérations distinctes menées au large du sud du pays, plusieurs heures après qu'une ONG a rapporté qu'au moins cinq personnes étaient mortes et 33 autres portées disparues au large de la Tunisie après le naufrage de leur embarcation. Près de 300 personnes ont été secourues alors qu'elles se trouvaient sur un bateau de pêche intercepté à 167 kilomètres du littoral de la région de Calabre, ont dit dans un communiqué les garde-côtes italiens, qui sont venus en aide aussi à environ 450 personnes se trouvant à bord d'un autre bateau de pêche à 185 kilomètres au large de la Sicile. Ces opérations de secours font l'objet d'une surveillance accrue depuis le naufrage d'une embarcation de migrants le 26 février au large de la Calabre lors duquel au moins 88 personnes ont trouvé la mort, tandis que plus d'une dizaine de personnes sont toujours portées disparues. (Reportage Alvise Armellini; version française Jean Terzian, édité par Matthieu Protard)