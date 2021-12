Plus de 70 morts dans des tornades qui ont frappé le centre-est des Etats-Unis

par Njuwa Maina

WASHINGTON (Reuters) - Une succession de tornades a semé la dévastation vendredi soir et dans la nuit qui a suivi dans six Etats du centre-est des Etats-Unis, tuant plus de 70 personnes dans le Kentucky et détruisant des maisons, des bâtiments publics et des sites industriels, ont annoncé les autorités samedi.

Le président américain Joe Biden a décrit sur Twitter une "tragédie inimaginable" et indiqué qu'il travaillait avec les gouverneurs des Etats concernés "pour s'assurer qu'ils disposent de ce dont ils ont besoin alors que la recherche de survivants et l'évaluation des dégâts se poursuivent".

Le Centre de prévision des orages, qui dépend du National Weather Service, les services météorologiques américains, a dit que 36 tornades lui avaient été signalées au total dans l'Illinois, le Kentucky, le Tennessee, le Missouri, l'Arkansas et le Mississippi.

Cette succession de tornades semble trouver son origine dans une série de puissants orages, dont une super cellule orageuse qui s'est formée dans le nord-est de l'Arkansas. Cette cellule s'est déplacée de l'Arkansas et du Missouri vers le Tennessee et le Kentucky.

"Malheureusement, cela a généré plusieurs tornades meurtrières sur son trajet. L'une d'elles pourrait avoir été une tornade de longue trajectoire", a dit Roger Edward, météorologue au Centre de prévision des orages.

Dans le Kentucky, la principale tornade a parcouru plus de 365 km à travers l'Etat, a dit le gouverneur Andy Beshear.

"Le niveau de dévastation ne ressemble à rien de ce que j'ai pu voir jusqu'ici", a-t-il déclaré. "Plus tôt ce matin, nous étions à peu près sûrs de perdre plus de 50 habitants du Kentucky, je suis maintenant certain que ce nombre est supérieur à 70. Il pourrait en fait dépasser les 100 avant la fin de la journée", a-t-il prévenu.

Il a ajouté que 189 membres de la Garde nationale avaient été déployés pour participer aux interventions d'urgence.

La ville de Mayfield, dans l'ouest de l'Etat, aux confins de l'Illinois, du Missouri et de l'Arkansas, a été particulièrement touchée. Environ 110 personnes se trouvaient à l'intérieur d'une usine de bougies lorsque la tornade est passée sur ce secteur et a provoqué l'effondrement du toit, a dit Andy Beshear, précisant que 40 d'entre elles avaient pu être secourues.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des immeubles en briques réduits à l'état de ruines dans le centre de cette localité d'environ 10.000 habitants, les rues et les voitures recouvertes de débris. Le clocher du tribunal local semble avoir été rasé.

Les casernes de pompiers et bureaux de police de Mayfield ont été détruits, ce qui complique encore les interventions d'urgence.

Le président Joe Biden a ordonné le débloquement immédiat de ressources fédérales pour aider les localités les plus touchées par les tornades meurtrières. L'Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) a envoyé du personnel d'intervention d'urgence, de l'eau et d'autres produits nécessaires dans les régions concernées.

LE TOIT D'UN ENTREPÔT D'AMAZON S'EFFONDRE

Dans l'Arkansas, au moins une personne a été tuée et cinq autres ont été grièvement blessées lorsqu'une tornade a dévasté une maison de retraite à Monette, petite localité proche du Missouri, a dit Marvin Day, responsable du comté de Craighead.

"Elle a pris la tornade de plein fouet", a-t-il dit à Reuters. "Nous avons été très chanceux qu'il n'y ait pas eu plus de morts ou de blessés. Cela aurait pu être bien pire."

Quelques kilomètres plus loin à Leachville, toujours dans l'Arkansas, une tornade a détruit un grand magasin, faisant un mort, et recouvert la ville de débris, a déclaré Chuck Brown, du bureau du sheriff du comté du Mississippi.

"On avait vraiment l'impression qu'un train était en train de traverser la ville", a-t-il dit.

Dans l'Illinois, les autorités locales ont confirmé le décès d'au moins deux employés d'un entrepôt d'Amazon, situé à Edwardsville près de St Louis et dont le toit s'est partiellement effondré. Plusieurs personnes étaient toujours portées disparues et les secours continuaient de fouiller les décombres.

Dans le Tennessee, au moins trois personnes sont mortes en raison des intempéries, a déclaré le porte-parole de l'agence de l'Etat pour les situations d'urgence, Dean Flener, sans pouvoir préciser les circonstances de ces décès.

(Reportage Njuwa Maina à Washington, Brendan O'Brien à Chicago, Rich McKay à Atlanta et Vishal Vivek à Bangalore, rédigé par Nathan Layne, version française Bertrand Boucey et Blandine Hénault)