Plus de 60 morts dans des violences ethniques dans le sud-ouest de l'Ethiopie

NAIROBI (Reuters) - Plus de 60 personnes ont été tuées et 20.000 autres déplacées après trois jours de violences ethniques qui se sont déroulées fin août dans le sud-ouest de l'Ethiopie, a annoncé mardi la Commission nationale des droits de l'homme.

Des membres de l'Armée de libération Oromo (OLA), branche armée du Front de libération Oromo, ont tenté de s'emparer de la ville d'Obora, située dans la région d'Oromia, le 29 août, tuant trois membres de l'ethnie Amhara, a indiqué la Commission.

Dans les jours qui ont suivi, des membres de la communauté Amhara ont mené des attaques en représailles contre des membres de l'ethnie Oromo.

"Plus de 60 personnes ont été tuées et plus de 70 blessées, dans les deux jours qu'a duré l'attaque," a déclaré la Commission. "Plus de 20.000 personnes ont été déplacées et se trouvent maintenant à Obora."

La région d'Oromia est la plus peuplée d'Ethiopie, et les ethnies Oromo et Amhara y sont majoritaires. Les violences s'y sont intensifiées ces dernières années sur fond de tensions politiques et de discorde entre ethnies.

