Plus de 50 morts dans une attaque aérienne dans le nord de l'Ethiopie

NAIROBI, 5 octobre (Reuters) - Plus de 50 personnes ont été tuées dans une frappe aérienne qui a touché mardi une école dans la région du Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, où se trouvaient des personnes déplacées par le conflit entre le gouvernement fédéral et le gouvernement régional, selon deux travailleurs humanitaires et les forces du Tigré.

L'attaque dans la ville d'Adi Daero serait l'une des plus meurtrières perpétrées au cours de cette guerre de près de deux ans, qui a fait des milliers de morts et déraciné des millions de personnes.

Le porte-parole du gouvernement éthiopien, Legesse Tulu, le porte-parole militaire, le colonel Getnet Adane, et le porte-parole du Premier ministre, Billene Seyoum, n'ont pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires sur l'incident.

Selon les survivants, qui ont fui vers la ville de Shire, à environ 25 kilomètres, au moins 50 personnes ont été tuées et plus de 70 blessées, a déclaré à Reuters un travailleur humanitaire basé dans cette ville.

Un autre humanitaire, qui a été informé du bilan des victimes par ses collègues, a signalé la mort de 62 personnes.

Les deux travailleurs humanitaires ont requis l'anonymat car ils se sont pas autorisés à parler aux médias.

Le bureau des relations extérieures du gouvernement régional du Tigré a indiqué dans un communiqué que la frappe avait fait 65 morts et 70 blessés.

La frappe aérienne la plus meurtrière de la guerre a eu lieu en janvier, lorsque 59 personnes ont été tuées dans un camp de personnes déplacées dans la ville de Dedebit, au nord-ouest du pays, selon le bureau des droits de l'homme des Nations unies. (Bureau de Reuters à Nairobi ; version française Dagmarah Mackos, édité par Jean-Stéphane Brosse)