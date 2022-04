Plus de 5 millions de personnes ont fui l'Ukraine, selon le HCR

par Michael Kahn

PRAGUE (Reuters) - Le nombre d'Ukrainiens ayant fui leur pays pour se réfugier à l'étranger s'élève désormais à plus de cinq millions de personnes, a annoncé mercredi l'agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Depuis le début de l'invasion russe le 24 février dernier plus de sept millions de personnes ont également été déplacées à l'intérieur du pays.

"Ils ont laissé derrière eux leurs maisons et leurs familles", a déclaré le responsable du HCR Filippo Grandi, sur Twitter. "Beaucoup feraient n'importe quoi pour revoir leurs proches et certains risquent même de rentrer."

"Mais chaque nouvelle attaque brise leurs espoirs. Seule la fin de la guerre peut leur permettre de se reconstruire," a-t-il ajouté.

En Europe centrale et orientale, de nombreux habitants se sont précipités aux frontières au début de la guerre, apportant des vivres aux réfugiés fatigués, dont beaucoup ont enduré un long et pénible voyage pour se mettre en sécurité.

De nombreux réfugiés ont traversé l'Union européenne par des postes-frontaliers en Pologne, en Slovaquie, en Hongrie et en Roumanie, où les bénévoles et les gouvernements se sont démenés pour les aider à trouver un emploi, un logement et à les assister autrement.

