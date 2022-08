Plus de 41.000 cas de variole du singe recensés dans le monde, indique l'OMS

(Reuters) - Plus de 41.000 cas de variole du singe et 12 décès des suites de cette maladie ont été recensés dans 96 pays, la majorité aux États-Unis, a indiqué jeudi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Selon le dernier rapport épidémiologique de l'OMS, qui a qualifié l'épidémie d'urgence sanitaire mondiale en juillet, le nombre de cas signalés dans le monde a diminué de 21% au cours de la semaine s'achevant le 21 août, après un mois de hausse des infections.

"Certains signes indiquent que l'épidémie ralentit en Europe, où la combinaison de mesures de santé publique efficaces, de changements de comportement et de vaccinations contribue à prévenir la transmission ", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'un point de presse.

Toutefois, plus d'une douzaine de pays ont connu une augmentation du nombre d'infections hebdomadaires, la plus forte aux États-Unis, où figurent plus de 34% des cas recensés dans le monde.

