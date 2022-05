Plus de 4.000 civils tués en Ukraine, selon l'Onu

GENÈVE (Reuters) - Plus de 4.000 civils ont été tués en Ukraine depuis l'invasion russe du 24 février et ce bilan humain est selon toute probabilité beaucoup plus lourd, a déclaré vendredi le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme.

Au total, 4.031 personnes ont été tuées, dont 200 enfants, selon le HCDH, qui a déployé plusieurs dizaines d'observateurs dans le pays.

La plupart des décès sont imputables à des tirs d'artillerie ou des bombardements aériens, ajoute le Haut-commissariat, qui n'identifie pas les responsables présumés.

(Reportage Emma Farge, version française Sophie Louet, édité par Kate Entringer)